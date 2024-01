Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wagt neuen Anlauf auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas Boden gutgemacht. Dort hatten der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen.

Der Dax (DAX 40) stieg in den ersten Handelsminuten bis auf 16 999 Punkte und lag damit nur noch 4 Zähler unter seinem Rekordhoch von Mitte Dezember. Zuletzt notierte der Leitindex 0,28 Prozent im Plus bei 16 988,31 Punkten. Der MDAX gewann 0,25 Prozent auf 26 167,57 Punkte. Für den EuroStoxx (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone ging es um rund 0,2 Prozent nach oben./edh/stk