DAX 40

23 290,45
-300,07
-1,27 %
<
18.11.2025 09:27:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter auf Talfahrt - Tief seit Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Vorsicht der Anleger hat den DAX am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen werfen dabei weiter ihre Schatten voraus - verbunden mit der Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird. Ebenso angespannt sind die Anleger vor dem Quartalsbericht von NVIDIA am Mittwochabend. Dieser wird die Ertragskraft des Boomthemas Künstliche Intelligenz erneut auf die Probe stellen.

Der Dax (X-DAX) sackte am Dienstag im frühen Handel bis auf 23.227 Punkte ab. Zuletzt war sein Minus dann mit 23.262 Punkten 1,39 Prozent groß. Der MDax sank am Dienstag sogar noch etwas stärker um 1,88 Prozent auf 28.541 Zähler. Der EuroStoxx büßte 1,52 Prozent auf 5.556 Punkte ein.

Erstmals seit April rutschte der Dax wieder unter seine 200-Tage-Durchschnittslinie. Der Chartexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets glaubt, dass deren nachhaltiges Unterschreiten dem übergeordneten, seit Frühling geltenden Seitwärtstrend gefährlich werden könnte. In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob eine Jahresendrally möglich ist, die den Dax wieder in Richtung Oktober-Rekord von 24.771 Punkten treiben könnte./tih/stk

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 291,07 -1,27%
EURO STOXX 50 5 570,52 -1,25%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

