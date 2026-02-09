DAX 40

24 920,46
199,00
0,80 %
09.02.2026 09:20:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter erholt dank positiver Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des DAX geht zum Wochenstart in die Fortsetzung. Mit den internationalen Börsen im Rücken stieg der DAX im frühen Montagshandel um 0,65 Prozent auf 24.883 Punkte. Der deutsche Leitindex knüpfte an seine Freitagsgewinne an und machte einen Schritt zurück zur 25.000-Punkte-Marke. Noch am Donnerstag hatte er mit 24.272 Punkten dicht an seinem Jahrestief gestanden.

"Der Dax befindet sich mitten in einer technischen Erholung, und es muss sich erst noch zeigen, ob die Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und die Inflationszahlen am Freitag aus den USA ausreichen, um den Widerstand bei 25.000 Punkten nach oben zu durchbrechen", schrieb am Morgen Experte Jochen Stanzl von der Consors Bank. Vor den geldpolitischen Signalen aus den USA sind die Vorgaben am Montag zunächst einmal positiv. In Tokio schnellte der Nikkei-225 (Nikkei 225) nach dem Wahlsieg der Regierungspartei sogar auf ein Rekordhoch.

Vor diesem Hintergrund legte am Montagmorgen auch der MDAX zum, und zwar um 0,40 Prozent auf 31.789 Zähler. Außerdem zeigte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit seiner Rückkehr über die 6.000-Punkte-Marke weiter gefestigt./tih/mis

Newssuche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

