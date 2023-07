Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter kaum bewegt vor Zinsentscheiden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik . Der Dax (DAX 40) hat sich daher auch am Mittwoch nach dem Handelsstart kaum bewegt. Bevor die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Abend und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag näher rücken, gilt daher vorerst die Aufmerksamkeit einzelnen Unternehmen. Denn: die Berichtssaison nimmt Fahrt auf.

In den ersten Börsenminuten gab der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 16 189,20 Punkte nach. Bereits seit Tagen hat er sich über der Marke von 16 000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Der MDAX mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen kam mit minus 0,02 Prozent auf 28 291,39 Zähler nicht vom Fleck. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone , sank zugleich um 0,51 Prozent auf 4369,10 Punkte.

Mit Blick auf die anstehenden Zinsentscheidungen von Fed und EZB gilt ein weiterer Schritt nach oben um jeweils 0,25 Prozentpunkte als eingepreist. Daher werden wohl vor allem die Signale der Notenbanken im Fokus stehen, denn bei beiden dreht sich inzwischen alles um die Frage, ob das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder ob es weitere Erhöhungen geben wird. Mit eindeutigen Antworten wird aber kaum gerechnet, sondern eher mit einem Offenhalten aller Optionen./ck/jha/