DAX 40
|
23 958,30
|
-160,59
|
-0,67 %
|
31.10.2025 09:14:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter kaum verändert - Oktober-Bilanz positiv
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX zeigt sich auch am Freitag zunächst lethargisch. Nach dem prall gefüllten Terminkalender am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende ziemlich übersichtlich. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 24.088 Punkte nach. Auf Wochensicht steht er bislang etwas schwächer da und konsolidiert, nachdem er im Oktober vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Für den zu Ende gehenden Monat zeichnet sich aktuell ein Zuwachs von 0,9 Prozent ab.
Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Freitag um 0,08 Prozent auf 29.909 Punkte zu. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gab um 0,1 Prozent nach.
In den USA hatte der Aktienmarkt am Vortag seiner Rekordrally etwas Tribut gezollt, nachbörslich übertrafen aber Apple und Amazon mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen am Markt deutlich. "Die Gewinne der US-Big-Techs sprudeln", schrieb dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings seien diese Gewinne auch nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich angestiegen./ajx/stk
