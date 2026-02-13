DAX 40

24 914,88
62,19
0,25 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
13.02.2026 09:18:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter unter 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim DAX müssen die Anleger am Freitag nach einem verhaltenen Handelsstart weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Auch wenn sich der Leitindex leicht ins Plus vorwagte, blieb er zunächst auf Abstand zur Tausendermarke, nachdem der Sprung über diese am Vortag erneut gescheitert war. Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen.

Im frühen Handel hielt sich der Dax nahe seines Vortagsniveaus auf, wobei er es zuletzt moderat mit 0,15 Prozent ins Plus schaffte auf 24.891 Punkte. Er steuert damit auf ein Wochenplus von 0,7 Prozent zu. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte 0,14 Prozent auf 31.157 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd aber knapp im Minus.

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Dax-Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke von knapp 25.508 Punkten frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch./tih/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 914,88 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:09 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen