Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weitet Verlustserie aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Rutsch am deutschen Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Der Dax (DAX 40) fiel in den ersten Handelsminuten um 0,68 Prozent auf 15 498,13 Punkte. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex aufgrund zunehmender Zinsängste bereits knapp 2 Prozent eingebüßt. Der MDAX verlor am Montagmorgen 0,58 Prozent auf 33 446,76 Zähler.

Immer mehr zum Belastungsfaktor für die Märkte wird der drohende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Angesichts der massiven Spannungen hat das US-Außenministerium mittlerweile die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Eine Lösung scheint derzeit weit entfernt zu sein. "Für die Börsen bleibt eine Eskalation weiterhin ein ernst zu nehmender Risikofaktor", warnte Marktexperte Timo Emden von Emden Research./edh/stk