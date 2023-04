Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt am letzten Handelstag vor Ostern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax (DAX 40) hat sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern zunächst nur wenig getan. Der deutsche Leitindex notierte am Gründonnerstag wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung mit plus 0,07 Prozent auf 15 509,09 Punkten. Vor zwei Tagen hatte er bei 15 736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht.

Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,56 Prozent auf 27 120,83 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte prozentual quasi unverändert.

US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinsanhebungserwartungen wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können.

Im Augenblick erwarteten Marktteilnehmer einen Rückgang bei den Beschäftigungszahlen und den durchschnittlichen Stundenlöhnen, sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Fallen die Zahlen zum Beschäftigungszuwachs und den Stundenlöhnen zu hoch aus, könnten wieder Inflations- und Zinssorgen aufkommen. Sind die Daten den Anlegern dagegen zu schwach, dürfte die Rezessionsangst wieder die Runde machen."/ajx/mis