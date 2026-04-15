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15.04.2026 09:14:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt nach Vortagserholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vortagserholung hat dem DAX am Mittwoch zunächst die Kraft für weitere klare Gewinne gefehlt. Die Anleger dürften abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird.

In den ersten Handelsminuten schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,05 Prozent auf 24.055 Punkte. Damit behauptete er sich über der Marke von 24.000 Punkten. Für den MDAX, den Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, ging es um weitere 0,27 Prozent auf 30.617 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor indes 0,3 Prozent.

In den USA hatte am Dienstag vor allem die Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Auch die Kurstafeln in Asien zeigten zuletzt ein positives Bild./gl/nas

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