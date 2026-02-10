EURO STOXX 50

6 038,78
-8,28
-0,14 %
10.02.2026 09:22:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder unter 25.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX tut sich am Dienstag weiter schwer mit der 25.000-Punkte-Marke. Zu Wochenbeginn hatte er diese spät passiert, doch nun stand sie im frühen Handel wieder auf die Kippe.

Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 24.950 Punkten. Eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar blieb damit aus. Dazu mangelte es am Dienstag an internationalem Rückenwind.

Am Markt hieß es, dass die Anleger am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst eine kleine Warteschleife fliegen. Dies zeigte sich beim MDax mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 31.936 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag im frühen Handel auch knapp im Minus.

Am Vorabend war den US-Börsen nach dem europäischen Handelsende der Schwung ausgegangen, der den Dax im Nachmittagshandel noch mitgetragen hatte. In Asien konzentrierten sich Kursgewinne vor allem auf den Handel in Tokio, der noch vom Sondereffekt des Wahlsiegs der Liberaldemokraten geprägt war. Dass der Nikkei-225 (Nikkei 225) dort das nächste Rekordhoch erreichte, hilft dem Dax nicht weiter./tih/mis

DAX 24 962,43 -0,10%
EURO STOXX 50 6 039,35 -0,13%

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
