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07.05.2026 09:16:41
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax will über 25.000 Punkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee steht beim DAX am Donnerstag erneut die Hürde von 25.000 Punkten im Blick. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra 0,27 Prozent auf 24.986 Punkte.
Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,67 Prozent auf 31.994 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,3 Prozent. Im Fokus stehen erneut Quartalsberichte, der Ölpreis und die Lage im Iran./ajx/stk
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