Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zollt jüngster Rally Tribut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally der vergangenen Tage hat am Freitag zu Gewinnmitnahmen im Dax (DAX 40) geführt. Hinzu kommen die in Summe negativen Vorgaben der US-Börsen. Nachdem der Leitindex am Vortag noch über 13 200 Punkte geklettert war, ging es nun um 0,67 Prozent auf 13 123,32 Punkte abwärts. Damit bleibe der Dax aber weiter widerstandsfähig, betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das Wochenplus beläuft sich immer noch auf etwas mehr als drei Prozent.

Der MDAX der mittelgroßen Werte verzeichnete am Freitag ein Minus von 0,94 Prozent auf 23 716,05 Punkte. Für den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,81 Prozent auf 3577,07 Punkte nach unten.

In die Parade fährt dem Dax die Enttäuschung der Anleger über die vorgelegten Quartalsberichte von Apple und Amazon in den USA. Nachdem bereits Tech-Schwergewichte wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft oder Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) enttäuscht hatten, lag die Hoffnung auf Amazon und Apple. Beide lieferten allerdings maue Zahlen nach dem US-Handelsschluss./ck/jha/