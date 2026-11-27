FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der asiatischen Börsen gibt am Freitag auch der Gegenbewegung im DAX weiter Auftrieb. Die Amerikaner haben tags zuvor Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte. Damit wuchs die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf 2,5 Prozent an.

Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor NVIDIA im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief seit April am Freitagmorgen um 2 Prozent aus.

Aber auch die zuvor noch viel tiefer abgetauchten Autowerte und Rohstoffaktien feierten zuletzt eine kleine Renaissance, die sich nun fortsetzte. Letzterer kommt von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar seit 2020.

Der MDAX stieg um 0,9 Prozent auf 29.520 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent./ag/zb