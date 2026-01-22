Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung nach Trumps Kehrtwende im Zoll-Thema

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks setzt der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung an. Denn die Drohung durch neue US-Zölle ab dem 1. Februar gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch.

Am Donnerstagmorgen stieg der DAX in den ersten Handelsminuten um 1,3 Prozent auf 24.878 Punkte. Tags zuvor war er zeitweise noch bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stabilisierte sich am Donnerstagmorgen um 1,3 Prozent auf 31.349 Punkte und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte wieder zu. Er hatte nach einem Rekord in der Vorwoche zuletzt ebenfalls deutlich korrigiert.

Trump hat mit Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion gesteckt - daher sollen doch keine Zusatzzölle kommen. Nur wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament im Gegenzug zu Trumps Zollandrohung noch die Ratifizierung des Handelsdeals mit den USA gestoppt.

"Noch sind nicht viele Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der NATO bekannt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 1. Februar nicht in Kraft treten werden. Ob das Grönland-Thema damit dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. Fürs Erste feiern die Börsen aber die neue Faktenlage."

Insbesondere Autowerte wie VW (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) reagierten vorbörslich mit deutlichem Kursplus. Der europäische Auto-Branchenindex war am Montag auf das tiefste Niveau seit Oktober abgerutscht. VW überzeugte zudem mit dem Cashflow im Konzernbereich Automobile.

Bei der Deutschen Börse (Deutsche Börse) reagierten Anleger positiv auf das milliardenschwere Angebot für die Fondsplattform Allfunds (Allfunds Group)./ag/stk