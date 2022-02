Aktien Frankfurt Eröffnung: Erneute Zinsängste machen Dax zu schaffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bislang erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt droht mit Kursverlusten zu enden. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten. So kam es am Donnerstag an der Wall Street zu deutlichen Abgaben. Noch stärker verloren die zinssensiblen Technologiewerte.

Der Dax (DAX 40) verlor am Freitag in den ersten Handelsminuten 0,69 Prozent auf 15 384,11 Punkte. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex auf Wochensicht noch ein Gewinn von rund 1,9 Prozent ab. Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel am Freitagmorgen um 0,84 Prozent auf 33 246,49 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone büßte rund 1,0 Prozent ein./edh/mis