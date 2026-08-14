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14.08.2026 09:26:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax nähert sich wieder dem Rekord
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX macht am Freitag wieder einen Schritt hin zum Rekordhoch. Mit Rückenwind von den internationalen Börsen und gestützt auf den Anstieg des Schwergewichts SAP (SAP SE) legte der Leitindex im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 26.455 Punkte zu. Er beschafft sich damit wieder eine positive Bilanz der aktuellen Woche, die geprägt ist von der Bestmarke bei 26.573 Zählern, die am Mittwoch aufgestellt wurde. Der MDAX stieg im frühen Freitagshandel um 0,7 Prozent auf 32.488 Zähler.
Über Nacht war in Asien vor allem die Börse in Südkorea den Gewinnen an der technologielastigen New Yorker Nasdaq gefolgt, während die zuletzt wieder erhöhten Ölpreise derzeit stagnieren und die Inflations- und Zinssorgen nachlassen. Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus.
Wie die Landesbank weiter schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an. Der Dax widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als "schwieriges Terrain" gelte. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe der Leitindex in diesem Monat durchschnittlich 2,2 Prozent verloren. Im laufenden Monat hat er jetzt mehr als drei Prozent gewonnen./tih/jha/
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