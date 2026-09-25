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25.09.2026 09:22:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang stützt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der DAX am Freitag wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 25.418 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,7 Prozent auf 30.999 Zähler.
"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut 5 Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt./la/jha/
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