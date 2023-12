Aktien Frankfurt Eröffnung: Handel bleibt vor Weihnachten träge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) ist am Freitag zum Start in die letzte Sitzung vor den Feiertagen kaum vom Fleck gekommen. Nach einer zähen Woche mit überschaubaren Handelsumsätzen gingen es die Anleger auch kurz vor Weihnachten ruhig an. In den ersten Minuten trat der deutsche Leitindex mit minus 0,06 Prozent bei 16 678,04 Punkten nahezu auf der Stelle.

Aktuell steuert das Börsenbarometer damit auf ein kleines Minus für die zurückliegende Woche zu - es wäre die zweite Woche mit leichten Verlusten nach der im Oktober begonnenen Rally des Dax. Seitdem der Leitindex Mitte Dezember seinen neuesten Rekord bei 17 003 Zählern erreicht hatte und dann leicht zurückgefallen war, hat sich unter dem Strich kaum noch etwas getan.

Das liegt auch daran, dass viele Marktteilnehmer bereits ihre Bücher geschlossen haben und in den Urlaub gegangen sind. Und zum Jahresende hin dürfte das Börsengeschehen noch weiter zur Ruhe kommen. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb der Analyst Holger Struck von HS Livetrading.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,51 Prozent auf 27 081,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gab 0,31 Prozent auf 4510,85 Punkte nach./tav/mis