Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Corona-Lockerungen in China stützt Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat sich am Dienstag zum Handelsstart stabil gehalten. Stützend wirkten die kräftigen Erholungen der Börsen in China und Hongkong. Börsianer verwiesen auf Hoffnungen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden.

Kurz nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 14 406,27 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte sich prozentual unverändert bei 25 600,14 Zählern. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), der Leitindex der Eurozone , gewann 0,28 Prozent auf 3946,56 Punkte.

Zum Wochenauftakt hatte der Dax zwar schwach geschlossen, letztlich bewegt er sich jedoch seit rund zwei Wochen in einer engen Handelsspanne seitwärts. Auf dem höchsten Stand seit Juni tut sich das Börsenbarometer schwer, der 20-Prozent-Rally seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen./ck/mis