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17.04.2026 09:22:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung - Lage in Nahost weiter fragil
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rückkehr des DAX über die 24.000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Freitag nahezu stagniert. Im frühen Handel stand bei 24.152 Punkten ein minimales Minus zu Buche.
"Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt." Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise noch keine Entspannung in der Region signalisierten.
Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 0,1 Prozent auf 30.912 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es minimal nach oben./la/nas
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