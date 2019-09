Aktien Frankfurt Eröffnung: Keine allzu großen Verluste im Dax - Ölmarkt stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn im Zuge eines Angriffs auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien haben sich am Dienstag weitere Verluste im Dax (DAX 30) zunächst in Grenzen gehalten. Das Minus belief sich wenige Minuten nach der Eröffnung auf 0,12 Prozent bei 12 365,11 Punkten.

Der Ölpreisschock sei noch nicht vollends verdaut, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Beruhigend wirkt laut Marktbeobachtern gleichwohl, dass US-Präsident Donald Trump derzeit keinen Militärschlag gegen den Iran erwägt. Die Vereinigten Staaten vermuten in der Islamischen Republik den Drahtzieher hinter der Tat. Die Ölpreise hatten am Vortag nach dem Anschlag rasant zugelegt, am Dienstag nun einen kleinen Teil ihrer starken Aufschläge wieder abgegeben.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Börsenwerte verlor mit 0,49 Prozent auf 25 849,12 Punkten bislang etwas mehr als der Dax. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone notierte unverändert./ajx/men