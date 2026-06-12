12.06.2026 09:12:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Klare Gewinne - Trump sagt Iran-Angriff ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt zur Eröffnung erheblichen Rückenwind beschert. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 24.540 Punkte. Der Leitindex setzte sich damit wieder von der 200-Tage-Trendlinie ab, die er tags zuvor zeitweise unterschritten hatte.

Der MDAX gewann am Freitagmorgen 1,6 Prozent auf 31.956 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent aufwärts.

Auch wenn die Nachricht von einem bevorstehenden Friedensabkommen zwischen den USA und Iran in den vergangenen Wochen überstrapaziert worden sei, nähmen die Anleger eine potenzielle Einigung vorweg und griffen am Aktienmarkt zu, bemerkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets./edh/jha/

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