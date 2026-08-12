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12.08.2026 09:22:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Kleines Dax-Plus in Rekordnähe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Rekordrally hat der DAX am Mittwoch zunächst nur einen kleinen Schritt gemacht. Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Im frühen Handel legte er 0,2 Prozent auf 26.448 Punkte zu. Der MDAX stieg um 0,1 Prozent auf 32.260 Zähler.

Aktuell hat der Dax sein Jahresplus auf gut acht Prozent ausgebaut. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin./tih/mis

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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
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