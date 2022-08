Aktien Frankfurt Eröffnung: Kleines Minus - Börse wartet auf US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenstart hat der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst wieder etwas nachgegeben. "An den Börsen ist Durchatmen angesagt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Und im deutschen Leitindex sei nach der beeindruckenden Rally um mehr als 1000 Punkte seit Anfang Juli "die Luft erst einmal raus", insbesondere nun inmitten der Sommerferienzeit. All jene, die nicht im Urlaub sind, warten außerdem auf Daten zur Inflation in der weltgrößten Volkswirtschaft. Sie werden zur Wochenmitte veröffentlicht.

Der Leitindex Dax (DAX 40) fiel in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,15 Prozent auf 13 667,64 Punkte. Tags zuvor hatte er um 0,8 Prozent zugelegt, wurde aber im Verlauf - wie bereits am vergangenen Donnerstag - an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank am Morgen um 0,23 Prozent auf 27 788,43 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 0,13 Prozent auf 3752,33 Zähler.

"Die US-Inflationsrate für den Juli dürfte wegweisend für die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank sein", so Altmann. Sollte sich andeuten, dass der Inflationsgipfel überschritten sei, dann halte dies die Chance auf eine weniger aggressive nächste Zinsanhebung um "nur 50 Basispunkte" am Leben./ck/mis