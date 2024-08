Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne - Beruhigende Signale aus Japan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch wieder etwas Mut gefasst. Der Leitindex DAX legte um 0,42 Prozent auf 17.426,53 Punkte zu. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann zur Wochenmitte 0,31 Prozent auf 24.153,65 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,59 Prozent.

Aus Japan, wo der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen nun beschwichtigende Signale von der Notenbank. Diese werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Das genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen./la/jha/