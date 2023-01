Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne dank positiver Impulse aus den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach seinem starken Jahresauftakt etwas weiter zugelegt. Der Leitindex Dax (DAX 40) stieg am Montag um 0,20 Prozent auf 14 639,92 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,41 Prozent auf 27 080,64 Punkte nach oben.

Die Wall Street hatte am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf insgesamt robuste Jobdaten reagiert und so bereits für freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Der geringere Lohnanstieg als erwartet lässt der Bank Credit Suisse zufolge der US-Notenbank Spielraum für eine Pause im Zinserhöhungszyklus./la/mis