Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne nach jüngstem Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) ist am Donnerstag der Wall Street gefolgt und hat sich stabilisiert. Der deutsche Leitindex stieg um 0,39 Prozent auf 13 079,29 Punkte. Geschockt von der hartnäckigen US-Inflation war das Börsenbarometer zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Diese beschreibt die langfristigste Entwicklung.

Der MDAX der mittelgroßen Werte legte geringfügig auf 24 814,90 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,3 Prozent nach oben.

An der Wall Street hatte sich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch nach einem Tief seit Mitte Juli fangen können und war ins Plus gedreht. Besonders deutlich erholten sich Technologiewerte an der Börse Nasdaq.

Nach dem unerwartet deutlichen Preisauftrieb für die Verbraucher habe die Abschwächung auf Herstellerebene am Vortag geholfen, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, hieß es bei der Schweizer Investmentbank Credit Suisse. In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt, wie gestern bekannt wurde./la/mis