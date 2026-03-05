Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Krieg weitet sich aus und bremst die Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nicht fortgesetzt. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Das hält Investoren von Aktienkäufen ab, zumal auch die Preise für Öl und Gas wieder steigen. Der DAX gab in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 24.088 Punkte nach.

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

Angesichts dieser Entwicklungen im Nahen Osten verlor der MDax der mittelgroßen Börsentitel um ein halbes Prozent auf 30.200 Zähler. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 gab noch etwas stärker nach./bek/stk