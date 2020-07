Aktien Frankfurt Eröffnung: Rally an Chinas Börsen treibt den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) ist am Montag mit kräftigem Rückenwind aus Asien schwungvoll in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex zog im frühen Handel um 2,0 Prozent auf 12 778,74 Punkte an und näherte sich damit wieder seinem bisherigen Hoch nach dem Corona-Crash von 12 913 Punkten von Anfang Juni.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 1,65 Prozent auf 27 038,65 Punkte. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kletterte um 2,00 Prozent nach oben.

An den fernöstlichen Börsen ging es vor allem in Festlandchina mit den Kursen kräftig aufwärts. Angefeuert wurde die Rally von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung "Securities Times", in dem Reformen des Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positiv für Aktien herausgestellt wurden. Dort hieß es ferner, eine "gesunde" Rally an Chinas Börsen sei nach der Corona-Pandemie nun noch wichtiger für eine Erholung der Wirtschaft als zuvor./la/mis