Aktien Frankfurt Eröffnung: SAP-Kurseinbruch zieht Dax ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor allem belastet von massiven Verlusten der schwergewichtigen SAP-Aktie (SAP SE) hat der Dax am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Die US-Notenbanksitzung vom Vorabend ließ die Anleger hingegen kalt, da die Fed den Leitzins erwartungsgemäß unverändert ließ. Im Blick steht hier weiterhin die Unabhängigkeit der Fed, die sich der Angriffe von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.

Der DAX knüpfte in den ersten Handelsminuten mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 24.625 Punkte an seine jüngste Konsolidierung an. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Donnerstagmorgen hingegen um 0,3 Prozent auf 31.745 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach oben./edh/mis