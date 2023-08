Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher August setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung im Dax (DAX 40) zum Ausklang der Vorwoche erweist sich am Montag als nicht nachhaltig. Der deutsche Leitindex verlor wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,47 Prozent auf 15 877,28 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,23 Prozent auf 28 022,43 Punkte. Nach unten mit minus 0,3 Prozent ging es auch für das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50).

Der Monat August verläuft für den Aktienmarkt bislang sehr schwach. So hatte der Dax in der Vorwoche trotz seines am vergangenen Montag erreichten Rekordhochs von 16 528 Punkten letztlich etwas mehr als drei Prozent verloren - mit ausgelöst durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch.

Im US-Handel hatten die Indizes am Freitag erst nach dem europäischen Handelsende ihr deutliches Plus abgegeben und klar im Minus geschlossen - für die Aktien-Experten der Helaba einmal mehr ein Beleg der Verunsicherung der Marktteilnehmer.

Vorsicht lautet auch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht für Juli das Gebot der Stunde. Für die US-Notenbank bedeuten unerwartet deutlich gestiegene Löhne zusätzliche Inflationsrisiken. Umso mehr stehen am Donnerstag die viel beachteten Daten zur Teuerung in den USA im Fokus./ajx/zb