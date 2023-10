Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Ausklang einer Erholungswoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche gibt der Dax (DAX 40) am Freitag nochmals Punkte ab. Am Vortag war er am Nachmittag schon moderat ins Minus gedreht und daran knüpfte er nun mit einem Abschlag von 0,29 Prozent auf 15 379,89 Punkte an. Für den MDAX ging es zeitgleich um 0,20 Prozent auf 25 241,42 Zähler bergab und der EuroStoxx (EURO STOXX 50) bewegte sich mit 0,2 Prozent im Minus.

Im Laufe der Woche kommt der Dax aber immer noch auf ein Plus von etwa einem Prozent. Damit haben die Anleger die neue Gewaltspirale im Nahen Osten relativ gut weggesteckt. Im Bereich der 200-Tage-Linien, die ein Gradmesser für den längerfristigen Trend sind, tut sich der Leitindex neuerdings aber schwer. Argumente gegen Aktien lieferte am Donnerstagnachmittag der ins Stocken geratene Inflationsrückgang in den USA.

Die Augen werden nun auf Unternehmensberichte gerichtet. "Mit den US-Banken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) startet die US-Berichtssaison heute richtig durch", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Sie habe das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu bestimmen - und vielleicht auch längerfristig über eine noch mögliche Weihnachtsrally./tih/stk