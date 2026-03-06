06.03.2026 09:22:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung - Dax-Wochenbilanz aktuell tiefrot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den starken Verlusten seit Wochenbeginn hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst stabilisiert. Der Leitindex DAX legte um 0,7 Prozent auf 23.988 Punkte zu; die Wochenbilanz ist mit einem Minus vom mehr als 5 Prozent aktuell tiefrot.

Der Iran-Krieg bleibt das beherrschende Thema an den Börsen. Irans Kampfkraft ist zwar nach US-Einschätzung erheblich geschwächt - dennoch weitet Teheran den Krieg im gesamten Nahen Osten weiter aus. Ein wenig Entlastung brachten am Freitag weiter stabilisierte Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 29.917 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent./la/mis

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
