Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung - Fed und Handelsstreit im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den scharfen Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt folgt am Mittwoch zumindest eine Stabilisierung. Am Tag des mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheids pendelte der Dax (DAX 30) im frühen Handel eng um seine Gewinnschwelle. Zuletzt legte er knapp um 0,02 Prozent auf 12 149,77 Punkte zu. Er verblieb damit aber auf seinem tiefsten Stand seit Mitte Juni.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend ansteht, wagten sich die Anleger trotz des Kursrutsches vom Vortag nicht aus der Deckung. Unsicherheit herrschte auch mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen China und den USA. Sie wurden am Mittwoch nach nur einem Tag beendet. Details gab es zunächst keine, Händler werteten diese aber als Zeichen für fehlende Fortschritte.

Der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte sich im Frühhandel mit 0,15 Prozent im Plus bei 25 844,67 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EURO STOXX 50) stagnierte auf seinem Vortagsniveau./tih/mis