Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierung nach Zins-Enttäuschung der Vorwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der turbulenten Vorwoche am deutschen Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Indizes sich am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 13 949,26 Punkte. Der MDAX lag mit plus 0,07 Prozent bei 24 980,26 knapp über dem Freitagschluss. Auch in Europa begann der erste Tag der Vorweihnachtswoche versöhnlich, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rückte um 0,46 Prozent auf 3821,55 Punkte vor.

Nach dem jüngsten Zinskater sortieren sich die Investoren erst einmal neu, denn in der vergangenen Woche war die Hoffnung auf neuen Schwung nach oben für die Anleger geplatzt. Die US-Notenbank Fed und auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatten zwar ihre Leitzinsen nicht mehr so stark angehoben wie bisher; gleichzeitig machten die Währungshüter aber klar, dass die Phase der Leitzinsanhebungen noch längst nicht beendet ist. Damit hatten sie viele Marktteilnehmer enttäuscht, die mit einem schon bald gemäßigteren Vorgehen gerechnet hatten.

Aktuell steht somit die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Punkten im deutschen Leitindex im Fokus. Im weiteren Verlauf warten die Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex als eines der wichtigsten Konjunkturhighlights dieser Woche. Volkswirte rechnen nach dem Tief im September mit einem Anstieg den dritten Monat infolge./tav/mis