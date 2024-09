Aktien Frankfurt Eröffnung: Stagnation nach Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder eine gemächlichere Gangart eingeschlagen. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. So fiel der Leitindex DAX um 0,09 Prozent auf 18.426,55 Punkte. Schon am Vortag hatte nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt die Erholung geendet. Letzterer ist ein Maß für den kurzfristigen Trend.

Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus bereits auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag sind sich die Anleger relativ sicher über eine weitere Zinssenkung.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen notierte geringfügig höher bei 25.203,12 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich ebenfalls kaum vom Fleck./la/jha/