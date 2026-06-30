Aktien Frankfurt Eröffnung: Starke Nasdaq hilft Dax auf die Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen, diese guten Vorgaben treiben den deutschen Leitindex DAX an. In den ersten Handelsminuten ging es für den Dax um knapp ein Prozent auf 24.838 Zähler nach oben. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg ebenfalls um knapp ein Prozent auf 31.767 Punkte.

Seit gut zwei Wochen pendelt der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. "Der deutsche Aktienindex befindet sich in einer trendlosen Verfassung", konstatierte am Morgen die Landesbank Helaba. "Der Dax fällt ins Sommerloch", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der Sommer-Blues habe die Börse erfasst, die Kursschwankungen ließen nach und die Handelsumsätze gingen zurück./bek/jha/