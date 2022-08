Aktien Frankfurt Eröffnung: Starker Start in die neue Börsenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Montag seine Verluste vom Freitag mehr als wettgemacht. Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets, bleibt jedoch vorsichtig gestimmt: "In dieser Woche sind alle Augen auf die neuen Daten zur Inflation in den USA gerichtet. Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten aus den USA dürfte die US-Notenbank Fed weiter mit Volldampf in ihrem Bestreben agieren, die Inflation zu bekämpfen und die Leitzinsen aggressiv anheben." Das könnte die Anleger wieder neu verschrecken.

Derweil aber herrscht erst einmal wieder Zuversicht: Der Leitindex Dax (DAX 40) stieg in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,99 Prozent auf 13 708,43 Punkte und knüpfte damit an die insgesamt freundlich verlaufene erste Augustwoche an. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Morgen um 0,94 Prozent auf 28 033,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,88 Prozent auf 3758,27 Zähler./ck/men