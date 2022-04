Aktien Frankfurt Eröffnung: Stillstand vor Arbeitsmarktdaten aus USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei verlustreichen Börsentagen hat sich der Dax (DAX 40) am Freitag im frühen Handel stabilisiert. Anleger warten auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA für den März, den konjunkturellen Höhepunkt der Woche. Etwas Rückenwind verlieh am Morgen der sinkende Ölpreis, der Preis für ein Fass der Sorte Brent fiel auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Wochen. Im Fokus der Anleger bleibt aber der Krieg in der Ukraine.

Der Dax lag im frühen Handel mit 0,09 Prozent im Plus bei 14 428 Punkten. Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenanfang und anschließenden Verlusten zeichnet sich nun für den Dax in dieser Woche ein Plus von knapp einem Prozent ab. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel stieg am Morgen um 0,11 Prozent auf 31 043 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) lag mit 0,15 Prozent im Plus bei 3908 Punkten./bek/mis