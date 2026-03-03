MDAX

29 834,01
-1 029,11
-3,33 %
03.03.2026 09:10:40

Aktien Frankfurt Eröffnung: Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben die weltweiten Börsen auch am Dienstag belasten. Auf Kursverluste an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten folgten neuerliche Einbußen an Europas Märkten im frühen Handel. Und auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden bereits wieder fallende Kurse prognostiziert. Steigende Öl- und Erdgaspreise nähren dabei Konjunktur- und Inflationsängste. Vieles hängt nun von der Dauer des Krieges ab.

Der DAX fiel um 1,8 Prozent und lag mit 24.204 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Dezember 2025. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 1,2 Prozent auf 30.493 Zähler nach, vermied aber ein Abrutschen unter die Marke von 30.000 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent./bek/mis

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 820,83 -3,38%

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

