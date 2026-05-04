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04.05.2026 09:16:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Überwiegend freundlicher Start in den Mai

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der DAX am Montag recht freundlich in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,14 Prozent auf 24.328 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es am Montag um 0,77 Prozent auf 30.826 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Minus.

Hinsichtlich des Nahost-Kriegs bleiben Anleger auf der Hut, blicken auf die Ölpreise und hoffen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Die Situation habe sich über das Wochenende nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die Nachrichtenlage bleibe undurchsichtig.

Neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf Fahrzeuge aus der EU belasteten im Dax BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Trump-Drohungen seien in der Vergangenheit allerdings teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich./ajx/mis

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