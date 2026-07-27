Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Feuerpause im Iran sorgt für Kursauftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran schiebt den DAX am Montag weiter an. Im frühen Handel stieg das Börsenbarometer um 1,22 Prozent auf 25.405 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen Wochenschluss von Freitag an. Das Rekordhoch kommt wieder in die Nähe, es datiert mit 25.900 Punkten von Anfang des Monats.

Ob es nun zu einem nachhaltigen Ausbruch komme, hänge jedoch maßgeblich davon ab, wie lange die Waffenruhe dieses Mal dauere und ob tatsächlich Fortschritte in den Gesprächen zu erkennen seien, erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag um 1,18 Prozent auf 32.344 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 1 Prozent./ajx/mis