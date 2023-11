Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Rückenwind treibt Dax auf neues Zwischenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Rückenwind aus den USA hat der Dax (DAX 40) am Mittwoch mit Leichtigkeit erneut die Hürde von 16 000 Punkten übersprungen. Kurz nach dem Handelsstart erreichte er zudem ein neues Zwischenhoch seit August. Am Vortag hatte frischer Optimismus in Sachen Zinssenkungen den US-Börsen einen kleinen Schub gegeben. Auslöser waren Aussagen von Christopher Waller, der dem Direktorium der US-Notenbank Fed angehört.

Vor den Verbraucherpreisdaten aus Deutschland am frühen Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,39 Prozent auf 16 054,54 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,47 Prozent auf 26 128,32 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,26 Prozent auf 4359,29 Punkte./ck/jha/