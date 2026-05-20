Aktien Frankfurt Eröffnung: Verhaltener Start - Anspannung wegen Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Schaukelkurs am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch mit einem durchwachsenen Auftakt fort. Zur Wochenmitte gab der DAX im frühen Handel moderat um 0,1 Prozent auf 24.380 Punkte nach. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich allerdings 0,3 Prozent höher bei 31.421 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) lag auch knapp im Plus.

Der Dax tut sich in dieser Woche schwer, sich nachhaltig in Richtung der Marke von 25.000 Punkten zu begeben. Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg trieb den Leitindex am Dienstag zeitweise bis auf 24.690 Punkte, bevor ihn dann im Zuge schwach gestarteter US-Börsen die Kräfte verließen. Die Lage in Nahost bleibt weiter angespannt und damit waren am Mittwoch auch die Vorgaben aus Asien schwach.

Anleger warten nun gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Mittwoch nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind./tih/stk