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20.04.2026 09:20:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste nach erneuten Spannungen in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen der erneuten Eskalation in Nahost hat der DAX am Montag einen Teil seiner kräftigen Freitagsgewinne wieder abgegeben. Die Situation in der Straße von Hormus ist weiterhin unübersichtlich und stark angespannt. Nachdem der Iran am Freitag die Öffnung der Meerenge bis zur restlichen Dauer der Waffenruhe am Mittwoch angekündigt hatte, wurde dies nach nur einem Tag wieder zurückgenommen.

Als Grund nannte die Armeeführung die fortdauernde Blockade iranischer Häfen durch die USA. Zudem lehnt die iranische Führung laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein zweites Treffen mit US-Vertretern ab und verwies neben der Blockade auf übertriebene Forderungen und einen ständigen Kurswechsel der USA. Die Ölpreise stiegen wieder deutlich und die Anleger am Aktienmarkt meiden erneut Risiken.

Kurz nach dem Handelsstart büßte der Leitindex 1,24 Prozent auf 24.397,05 Punkte ein, hielt sich damit aber weiter über der viel beachten 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gleitende Linie ist für charttechnisch interessierte Anleger ein wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten verlor 1,35 Prozent auf 31.519,88 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging um 1,23 Prozent abwärts./ck/stk

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