23.02.2026 09:19:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Neue US-Zollunsicherheit belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach einem versöhnlichen Wochenausklang am Montag etwas unter Druck geraten. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,70 Prozent auf 25.083 Punkte. Das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von 25.507 Punkten rückt damit wieder etwas weiter in die Ferne. Doch immerhin hielt die viel beachtete runde Marke von 25.000 Punkten.

Der MDAX, der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, fiel am Montagmorgen mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 31.643 Punkte ebenfalls etwas zurück. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach der jüngsten Rekordjagd um knapp 0,5 Prozent bergab.

Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung ist damit erst einmal verpufft. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmaßnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft./gl/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen