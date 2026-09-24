|
24.09.2026 09:20:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Steigende Ölpreise verunsichern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise zuletzt wieder an ihre Gewinne vom Mittwoch angeknüpft haben. So büßte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 25.323 Punkte ein. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,6 Prozent auf 31.016 Zähler.
Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Vormittag kostete ein Fass der Nordseesorte Brent klar mehr als 100 Dollar./la/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHohe Ölpreise belasten: ATX beendet Handel schwächer -- DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Asien entwickelten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.