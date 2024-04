Aktien Frankfurt Eröffnung: Versöhnlicher Wochenabschluss nach Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18 000 Punkten am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,66 Prozent auf 18 035,17 Punkte zu. Damit deutet sich nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein Wochenplus an.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 0,84 Prozent auf 26 262,07 Punkte. Auch allgemein standen die Zeichen zum Wochenschluss auf Erholung. So stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 0,7 Prozent.

"Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick (Meta Platforms (ex Facebook)) erst einmal vergessen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei./la/jha/