Aktien Frankfurt Eröffnung: Weihnachtsrally bleibt weiter aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA ist der DAX am Donnerstag nach dem Xetra-Start zunächst unter der Marke von 24.000 Punkten geblieben. Zuletzt notierte der Leitindex mit minus 0,05 Prozent auf 23.948 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,24 Prozent auf 29.794 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , stand knapp im Plus.

"Was am vergangenen Freitag mit ersten Gewinnmitnahmen begann, setzt sich in der aktuellen Handelswoche nahtlos fort", schrieb Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades. Investoren nähmen ihre im starken Börsenjahr 2025 erzielten Gewinne vom Tisch. Ein Aufbäumen der Dax-Bullen werde dabei immer schwieriger, da der Rückenwind von der Wall Street fehle.

Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.

Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank./ajx/stk