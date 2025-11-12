Aktien Frankfurt Eröffnung: Weitere Erholung - Widerstände überwunden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord von Anfang Oktober knacken. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,71 Prozent auf 24.258 Punkte.

Mit dem Sprung am Vortag über den Kursbereich von 24.000 Punkten habe sich das Chartbild wesentlich aufgehellt, stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Mehrere hartnäckige Widerstände seien überwunden worden, sodass nun der Weg bis in den Bereich von 24.500 bis 24.700 Punkten frei sei. Bei 24.771 Punkten warten dann für den Dax das Anfang Oktober erreichte Rekordhoch.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne zog zur Wochenmitte um 0,42 Prozent auf 29.328 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung auslöste. Am Mittwochabend deutscher Zeit berät nun das US-Repräsentantenhaus. Wann genau in der Kammer des US-Parlaments über den Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar abgestimmt wird, ist unklar. Das Ganze könnte sich bis Donnerstag (deutscher Zeit) hinziehen.

Wenn auch diese Kammer des US-Parlaments dem Übergangshaushalt zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt. Der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) kratzt bereits an seinem Rekord von Ende Oktober so wie auch der marktbreite S&P 500

"Die Märkte reagieren mit Erleichterung auf ein absehbares Ende des Shutdowns. Es wäre eine spürbare Starthilfe in die stärkste Börsenphase des Jahres, die traditionell mit dem November beginnt", erläuterte Christoph Mertens, Aktienexperte der Fürst Fugger Privatbank. "Die Statistik zeigt, dass auf einen Markt, der bis Ende Oktober zweistellig im Plus war, zwei überdurchschnittlich starke Monate folgen." Diese Bedingung sei 2025 erfüllt, so Mertens./ajx/stk